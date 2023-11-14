Заторы на дорогах Баку

- на данный момент

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах, передает Day.Az.

В настоящее время затрудненное движение транспорта наблюдается на:

1) проспекте Гейдара Алиева (основная и второстепенная дороги), в направлении центра столицы;

2) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

3) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4) улице Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра столицы;

7) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;

8) улице Узеира Гаджибейли от моста Джаваншира до пересечения с проспектом Азадлыг;

9) улице Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

10) улице Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

11) улице Диляры Алиевой, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова.