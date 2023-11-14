Турция готова поделиться своим опытом и знаниями в области медицины с братским Азербайджаном.

Как передает во вторник Day.Az, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи во время выступления на церемонии открытия семинара на тему "Управление больницей в рамках обязательного медицинского страхования", посвященного Году великого лидера Гейдара Алиева.

"Сегодня мы говорим о расширении связей в академической сфере. Мы готовы поделиться своим опытом и знаниями в области медицины с братским Азербайджаном. После этого, я думаю, обмен в академической сфере будет полезен, особенно в плане сближения турецких и азербайджанских учреждений друг с другом", - подчеркнул посол.

Отметим, что в Баку проводится семинар на тему "Управление больницей в рамках обязательного медицинского страхования", посвященный Году великого лидера Гейдара Алиева. В мероприятии принимают участие председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, исполнительный директор TƏBIB Вугар Гурбанов, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, координатор программы TIKA (Турецкое агентство по сотрудничеству и координации) Баку Фатих Йылмаз, ректор Анкаринского университета Недждет Унувар, декан факультета Медицинских знаний Анкаринского университета Эмине Озмете и другие гости.