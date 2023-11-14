В десятках медучреждений полностью автоматизировано проведение лабораторных исследований

В круглосуточно функционирующих диагностических лабораториях 78 подведомственных TƏBİB медицинских учреждений установлено современное медицинское оборудование, полностью автоматизировано проведение лабораторных исследований.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов во время своего выступления на семинаре на тему "Управление больницей в рамках обязательного медицинского страхования", посвященного Году великого лидера Гейдара Алиева.

В.Байрамов также отметил, что последовательные меры в направлении электронизации деятельности медицинских учреждений продолжаются.

"Проведенный в Турции тренинг "Управление больницей при применении обязательного медицинского страхования" занимает важное место в сфере повышения знаний и навыков участников. На данный момент обучение в данном тренинге прошли 60 человек из подведомственных нам медицинских учреждений", - добавил В.Байрамов.

Отметим, что в Баку проводится семинар на тему "Управление больницей в рамках обязательного медицинского страхования", посвященный Году великого лидера Гейдара Алиева. В мероприятии принимают участие председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, координатор программы TIKA (Турецкое агентство по сотрудничеству и координации) Баку Фатих Йылмаз, ректор Анкаринского университета Недждет Унувар, декан факультета Медицинских знаний Анкаринского университета Эмине Озмете и другие гости.