В Милли Меджлисе предложено восстановить озеро Гаджигабул

В парламенте Азербайджана (Милли Меджлис) предложено восстановить озеро Гаджигабул.

Как сообщает во вторник Day.Az, с предложением восстановить озеро Гаджигабул выступил председатель парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов во время сегодняшнего обсуждения государственного бюджета на 2024 год в Милли Меджлисе (парламент).

Он отметил, что проблема с озером Гаджигабул известна каждому, и его восстановление позволит внести большой вклад в экосистему Азербайджана.

"Озеро высыхает уже несколько десятилетий. Неоспоримо влияние создавшейся на территории неблагоприятной обстановки на экологию города Ширван и Гаджигабульского района, как, впрочем, и страны в целом.

Для справки скажу, что вопрос об экологическом состоянии озера Гаджигабул включен в план работы соответствующего комитета Милли Меджлиса. С участием местных представителей министерства экологии и природных ресурсов и Исполнительной власти города Ширван, а также Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана были проведены мониторинги вокруг озера Гаджигабул, результаты которых были весьма многообещающими", - добавил С.Гурбанов.