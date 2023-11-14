Ахлиман Амирасланов предложил инвестировать в создание структур здравоохранения на освобожденных территориях Азербайджана

С целью создания новых структур здравоохранения и организации медицинских услуг на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, было бы неплохо направить инвестиционные средства в этом направлении.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по вопросам здравоохранения Ахлиман Амирасланов в ходе сегодняшнего обсуждения госбюджета на 2024 год в Милли Меджлисе.

В своем выступлении А.Амирасланов предложил включить в обязательное медицинское страхование (ОМС) заболевания, охватываемые государственными программами здравоохранения.

"Сегодня в стране реализуется 18 государственных программ здравоохранения, охватывающих самые тяжелые заболевания. На реализацию программ из государственного бюджета на следующий год предусмотрено выделение 265 миллионов манатов. Считаю, что эти средства слишком малы для адекватной реализации соответствующих программ. Поэтому целесообразнее было бы включить эти программы в ОМС", - отметил он.