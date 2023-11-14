Завтра в Баку будет ветрено, но без осадков

Обнародован прогноз погоды на 15 ноября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но утром местами на полуострове возможны дожди. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 11-14° тепла, днем 15-18° тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм рт.ст. до 763 мм рт. ст.

Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные дожди, местами ливни, возможны грозы, град, в горных районах - снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых районах туман. Западный ветер в отдельных районах будет временами усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 7-11° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-10° тепла.