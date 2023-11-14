Yango запустил в Азербайджане систему мониторинга манеры вождения во время заказов. Она позволяет предостерегать водителей от опасных маневров и возможных аварий. Это собственная разработка сервиса.

Водительское приложение следит за показаниями акселерометра - эти данные собираются со смартфона или планшета, на который установлено приложение. Акселерометр - это датчик, который помогает измерить ускорение объекта. Система фиксирует все агрессивные маневры: резкий старт и торможение, многократную смену полос, несоблюдение дистанции.

Если опасные маневры фиксируются регулярно - это считается нарушением стандартов сервиса. Такой водитель получит уведомление о проблеме с манерой вождения. За систематические нарушения алгоритм может ограничить водителю доступ к заказам сервиса.

Система умеет отличать агрессивную манеру вождения от бытовых ситуаций. Например, если водитель возьмёт устройство с установленным приложением в руку, это перемещение не будет оцениваться системой как нарушение поведения на дороге.

Ранее сервис также запустил мониторинг скорости. Когда водитель выполняет заказ, технология с помощью GPS отслеживает его дорожный трек и определяет скорость движения. Эта скорость сравнивается с максимально разрешенной на этом участке по данным навигатора, который используется для построения маршрутов. Если водитель превышает допустимую скорость, система предупреждает его об этом через водительское приложение. После нескольких предупреждений алгоритм временно ограничивает доступ водителя к заказам сервиса.

Международный онлайн-сервис Yango запустился в Баку в июле 2022 года. Основное преимущество сервиса - технологии маршрутизации, навигации и алгоритмы, которые обеспечивают пользователям комфортные и в то же время доступные поездки, а водителям помогают снизить время простоя и увеличить количество заказов и заработок.

Бесплатное приложение Yango доступно для iOS и Android.Yango поддерживает азербайджанский, английский и другие языки.