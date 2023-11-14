В автобусе Нахчыван - Баку обнаружено большое количество наркотиков

В автобусе, следовавшем по маршруту Нахчыван - Баку транзитом через Иран, обнаружено большое количество наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщили Day.Az в Государственном таможенном комитете Азербайджана (ГТК), на основании информации, поступившей в оперативно-следственный отдел Билясуварского таможенного управления, был произведен личный досмотр пассажира данного автобуса.

В ходе проверки в его обуви были обнаружены скрытые от таможенного контроля большое количество метамфетамина, 189,61 г героина и 4,93 г метадона.

По данному факту в Главном оперативно-следственном управлении ГТК возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) и 234.4.1, 234.4.3 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, один человек был привлечен к уголовной ответственности и арестован по решению суда.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается, проводятся оперативно-разыскные мероприятия с целью выявления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к указанному преступлению.