https://news.day.az/society/1614342.html Утвержден прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2024 год
Утвержден прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2024 год
Прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2024 год обсудили сегодня в первом чтении на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az, прожиточный минимум по стране на 2024 год устанавливается в размере 270 манатов, для трудоспособного населения - 287 манатов, для пенсионеров - 222 маната, для детей - 235 манатов.
Предел критерия нуждаемости на 2024 год в целях назначения адресной государственной социальной помощи утверждается в размере 270 манатов.
После обсуждения документы были вынесены на голосование и одобрены в первом чтении.
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