В Баку начинается отопительный сезон

С сегодняшнего дня в Баку начинается подача отопления.

Как сообщает в среду Day.Az, информацию об этом распространило ОАО "Azəristiliktəchizat".

Было отмечено, что в городе Баку и некоторых районах страны осенне-зимний сезон начинается с 15 ноября текущего года и продолжится до 15 апреля следующего года.

"В текущем сезоне посредством 561 котельной и 88 тепловых пунктов, находящихся на балансе города Баку и регионов республики, ОАО "Azəristiliktəchizat" планирует обеспечить отоплением 3 863 жилых дома, около 184 тысяч квартир, 285 средних школ, 127 детских садов, 151 учреждение здравоохранения и около 2 500 объектов социального и хозяйственного назначения.

Завершена подготовка к осенне-зимнему сезону 2023/2024, все запланированные мероприятия по своевременному началу отопительного сезона и обеспечению потребителей устойчивой и качественной тепловой энергией реализованы в срок", - говорится в информации ОАО "Azəristiliktəchizat".

Отметим, что отопительный сезон в Азербайджане начался с 1 ноября. Из 14 горных районов страны, где имеются котельные ОАО, в 9 районах (Шуша, Габала, Губа, Гусар, Хачмаз, Сиязань, Шабран, Лерик, Шамахы) в осенне-зимний период функционируют 39 котельных и 1 тепловой пункт (сезон продлится до 1 мая следующего года). Обеспечивается теплом 34 жилых дома, 16 средних школ, 3 детских сада, 2 учреждения здравоохранения, 18 объектов социального и хозяйственного назначения.

В городе Шуша - культурной столице Азербайджана приведены в полную готовность 7 котельных общей мощностью 8110 кВтч. С 1 ноября отоплением и горячей водой обеспечено около 20 зданий административного и социального назначения.