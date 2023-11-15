В Баку проходит II Метеорологический форум тюркского мира.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, в форуме принимают участие министры по окружающей среде и изменению климата тюркоязычных стран, руководители гидрометеорологических служб, представители государственных структур и эксперты.

Целью форума является проведение скоординированной деятельности в области изменения климата, расширение обмена опытом по созданию системы раннего предупреждения относительно экстремальных погодных условий.

Форум, проходящий в рамках 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева, проводится при поддержке Программы развития ООН.

Напомним, что I Метеорологический форум тюркского мира прошел 19 февраля 2021 года в Анкаре.