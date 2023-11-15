https://news.day.az/society/1614517.html Самая большая угроза, с которой сталкивается сейчас Азербайджан - это изменение климата - Постпред ПРООН
Самая большая угроза, с которой сталкивается сейчас Азербайджан - это изменение климата - Постпред ПРООН
Самая большая угроза, с которой сталкивается сейчас Азербайджан в регионе - это изменение климата.
Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам Постоянный представитель ПРООН (Программа развития Организации Объединенных Наций) в Азербайджане Алессандра Роккасальво.
"Изменение окружающей среды, потеря биоразнообразия, ухудшение климата - все это будет стоить больших инвестиций для реального смягчения последствий. Правительство уже заботится об этом, продвигая "Зеленый" Азербайджан. Речь также идет о привлечении инвестиций из частного сектора, как международного, так и национального", - отметила она.
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