Для вывода гидрометеорологической службы на современный уровень, уделяется внимание расширению международного сотрудничества - Мухтар Бабаев
В Азербайджане особое внимание уделяется расширению международного сотрудничества в целях вывода гидрометеорологической службы на уровень современных стандартов.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев во время своего выступления на II Метеорологическом форуме тюркского мира.
Министр отметил, что в рамках государственных инвестиций для модернизации гидрометеорологической отрасли Азербайджана, в стране внедряются самые современные системы наблюдения.
"Цель повышения устойчивости в отношении климатических рисков является неотъемлемой частью Национальных планов адаптации. Эта деятельность осуществляется в нашей стране при поддержке Программы развития ООН.
Доплеровские радиолокационные системы вводятся в эксплуатацию путем установки современных автоматических станций на море, реках и суше. При этом обеспечение гидрометеорологической безопасности населения и отраслей экономики, зависящих от погодно-климатических условий, постоянно находится в центре внимания", - добавил М.Бабаев.
Отметим, что в Баку проходит II Метеорологический форум тюркского мира.
В форуме принимают участие министры по окружающей среде и изменению климата тюркоязычных стран, руководители гидрометеорологических служб, представители государственных структур и эксперты.
Целью форума является проведение скоординированной деятельности в области изменения климата, расширение обмена опытом по созданию системы раннего предупреждения относительно экстремальных погодных условий.
Напомним, что I Метеорологический форум тюркского мира прошел 19 февраля 2021 года в Анкаре.
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