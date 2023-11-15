Для вывода гидрометеорологической службы на современный уровень, уделяется внимание расширению международного сотрудничества

В Азербайджане особое внимание уделяется расширению международного сотрудничества в целях вывода гидрометеорологической службы на уровень современных стандартов.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев во время своего выступления на II Метеорологическом форуме тюркского мира.

Министр отметил, что в рамках государственных инвестиций для модернизации гидрометеорологической отрасли Азербайджана, в стране внедряются самые современные системы наблюдения.

"Цель повышения устойчивости в отношении климатических рисков является неотъемлемой частью Национальных планов адаптации. Эта деятельность осуществляется в нашей стране при поддержке Программы развития ООН.

Доплеровские радиолокационные системы вводятся в эксплуатацию путем установки современных автоматических станций на море, реках и суше. При этом обеспечение гидрометеорологической безопасности населения и отраслей экономики, зависящих от погодно-климатических условий, постоянно находится в центре внимания", - добавил М.Бабаев.

Отметим, что в Баку проходит II Метеорологический форум тюркского мира.

В форуме принимают участие министры по окружающей среде и изменению климата тюркоязычных стран, руководители гидрометеорологических служб, представители государственных структур и эксперты.

Целью форума является проведение скоординированной деятельности в области изменения климата, расширение обмена опытом по созданию системы раннего предупреждения относительно экстремальных погодных условий.

Напомним, что I Метеорологический форум тюркского мира прошел 19 февраля 2021 года в Анкаре.