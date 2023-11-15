От «07» до «Q7» - В «Сезоне СЮР-ПРИЗОВ» «Misli» разыгран самый крупный приз

Состоялся последний - 8-й тираж поощрительной лотереи легального оператора спортивных ставок Азербайджана "Misli". В дожде из призов "Сезона СЮР-ПРИЗОВ" 250 человек стали счастливыми обладателями призов.

В лотерее, продолжавшейся в течение двух месяцев, всего было разыграно 8 купонов на путешествие на сумму 10 000 AZN, 80 "iPhone 14 Pro Max", 80 телевизоров Samsung с 65-дюймовым экраном, 40 приставок "PlayStation 5", 40 карточек для осуществления покупок в магазине электроники на сумму 1 000 AZN, и самое главное - два автомобиля Audi Q7 Comfort Plus.

Одним из тех, кто выиграл автомобиль стал 26-летний Сархан Исламов. Этот крупный приз ему достался благодаря ставке на футбольный матч в "Misli.az". С счастливым обладателем автомобиля встретился председатель Правления "Azərlotereya" Осман Каракуш, поздравил и пожелал ему удачи. Затем главный руководитель по операциям компании Салих Туфекчи передал ключи от автомобиля его обладателю. С.Исламов, не скрывая своей радости от замены автомобиля марки VAZ 2107 на Audi Q7, сказал, что подарит автомобиль своему отцу.

Стартовавший 12 сентября "Сезон СЮР-ПРИЗОВ" продлился до 23:59 6 ноября. Розыгрыши тиражей транслировались раз в неделю в прямом эфире на телеканале CBC Sport и ютуб-канале "Misli.az".

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