В чем причина сокращения объема воды в водохранилище в Исмаиллы?

В водохранилище Ашыгбайрамлы в Исмаиллинском районе наблюдается значительное сокращение объема воды.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили жители района.

По данному вопросу пресс-секретарь Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Дильгам Шарифов сказал, что после оросительного сезона на водохранилище ведутся работы, бетонируются каналы с земляной насыпью.

"Так как в связи с этим сейчас в резервуар нельзя подавать воду, объем воды уменьшается. Другая причина заключается в том, что в связи с прокладкой дорог трубопроводы меняют местами и прокладывают новые. Об этом была проинформирована исполнительная власть Исмаиллинского района. 15 числа следующего месяца в резервуар будет подана вода", - сказал он.

Отметим, что водохранилище Ашыгбайрамлы расположено на территории Исмаиллинского района, недалеко от села Ивановка. Оно находится в русле реки Девебатан и было сдано в эксплуатацию в 1951 году. Используется для орошения хлопковых полей Гёйчайского района. Свое название получило от одноименного села неподалеку. Водохранилище обеспечивает оросительной водой 5 сел.