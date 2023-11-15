https://news.day.az/society/1614619.html Центр DOST обслужит население Нахчывана
Центр DOST обслужит население Нахчывана
В городе Нахчыван ведутся последние отделочные работы в строящемся здании Центра DOST.
Как передает Day.Az, об этом в среду в ответ на запрос Trend сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Было отмечено, что ведутся работы по снабжению и обеспечению здания.
"В Центре DOST, который будет введен в эксплуатацию в ближайшее время, населению Нахчыванской Автономной Республики будет предоставлен более удобный доступ к предлагаемым государством услугам труда, занятости и социальной защиты с применением современных, оперативных и электронных услуг из Единого центра.
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