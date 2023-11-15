Ожидается похолодание

В Баку и на Абшеронском полуострове 16 ноября в течение дня южный ветер усилится до 15-18 м/с, временами до 20-23 м/с, а 17-го ноября северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, утром до 23-28 м/с, в отдельных районах полуострова ожидается усиление ветра до 30 м/с.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 17-го ноября местами возможны переменные дожди.

В регионах Азербайджана 17 ноября, начиная с северных и западных районов, ожидается нестабильная погода, местами дожди. В отдельных регионах (Нахчыванская АР, Восточный Зангезур, Карабах, Газах-Гянджа, Балакян-Шеки, Нагорный Ширван, Губа-Гусар, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) возможны ливни, гроза, град, в горных районах - снег.

Ночью и утром 17-го числа ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, местами до 25-30 м/с.