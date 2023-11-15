https://news.day.az/society/1614643.html Индонезия выпустила почтовую марку, посвященную Агдаму - ФОТО
Индонезия выпустила почтовую марку, посвященную Агдаму - ФОТО
Государственная почтовая компания Индонезии выпустила в обращение почтовую марку, посвященную Агдамскому району.
Как передает в среду Day.Az, об этом сообщается на официальной странице посольства Азербайджана в Индонезии в социальной сети Х.
В информации говорится, что на марке на индонезийском языке написано: "Агдам - Хиросима Кавказа".
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