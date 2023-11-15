Индонезия выпустила почтовую марку, посвященную Агдаму

Государственная почтовая компания Индонезии выпустила в обращение почтовую марку, посвященную Агдамскому району.

Как передает в среду Day.Az, об этом сообщается на официальной странице посольства Азербайджана в Индонезии в социальной сети Х.

В информации говорится, что на марке на индонезийском языке написано: "Агдам - ​​Хиросима Кавказа".