В Насиминском районе Баку сдан в эксплуатацию еще один благоустроенный двор

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках проекта "Наш двор", направленного на благоустройство дворов, нуждающихся в ремонте 15 ноября был сдан в эксплуатацию жильцов очередной обновленный двор.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, обновленный двор охватывает многоэтажные дома с 700 жильцами по улицам Гусейнбалы Алиева, 3, 5 и 7 Насиминского района.

Основная цель проекта "Наш двор" - экологическая чистота и благоустройство дворов на территории страны, восстановление зеленых насаждений, составляющих основу городской экологии, формирование здорового образа жизни, создание безопасных и комфортных условий жизни жителей.

В очередном благоустроенном дворе было учтено комфортное передвижение инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, в целях обеспечения благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, эффективного досуга молодежи и выработки у них привычки систематических занятий спортом на территории созданы стадион для мини-футбола с искусственным покрытием, шахматная площадка, различные спортивные сооружения, детские площадки. В то же время на территории установлены 5 беседок, скамейки, контейнеры для отходов, скворечники и домики для кошек.

С учетом пожеланий и интересов жильцов во дворе установлены новые осветительные столбы, камеры наблюдения, полностью отремонтированы фасад и подъезды зданий, обновлено асфальтовое и кровельное покрытие, реконструирована электросистема.

Наряду с восстановлением существующих зеленых насаждений на территории двора было посажено 950 деревьев различных видов, 8300 кустарников и 3000 однолетних цветов, а на площади 3000 квадратных метров создана озеленительная полоса. Кроме того, были созданы "зеленые барьеры" путем посадки 2150 кустов обыкновенного плюща и других вьющихся растений, которые густо растут вокруг двора и могут эффективно снизить уровень загрязнения воздуха.