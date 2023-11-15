В Азербайджане изменился порядок выплаты пособия лицам, осуществляющим уход за инвалидами до 18 лет

Внесено изменение в "Порядок выплаты президентской пенсии лицам, осуществляющим уход за лицом с инвалидностью в возрасте до 18 лет в связи с нарушением функций организма на 81-100 процентов", утвержденный постановлением Кабинета министров от 9 июля 2019 года № 294.

Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно изменению, если документы или информация, необходимые для назначения пенсии, могут быть получены от соответствующего государственного органа (учреждения) через информационную систему электронного правительства, эти документы или информация не требуются от заявителя. В случаях, когда доступ к таким документам или информации через информационную систему электронного правительства невозможен, их предоставление запрашивается соответствующим государственным органом (учреждением) на основании запроса с согласия заявителя или обеспечивается заявителем.