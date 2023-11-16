https://news.day.az/society/1614739.html В Забух возвращаются еще 23 бывших вынужденных переселенца - ФОТО - ВИДЕО
В Забух возвращаются еще 23 бывших вынужденных переселенца - ФОТО - ВИДЕО
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев была отправлена в село Забух Лачинского района.
Как сообщает Day.Az, 16 ноября очередная группа переселяющихся граждан была отправлена в село Забух из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку. На этом этапе в город Лачин переселяются еще пять семей - 23 человека.
Таким образом, обеспечено постоянное проживание 46 семей, или 188 человек в село Забух.
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