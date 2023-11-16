https://news.day.az/society/1614830.html Скончался известный азербайджанский ученый - ФОТО
Скончался известный азербайджанский ученый - ФОТО
В ДТП в Баку скончался известный ученый, профессор Ариф Аджалоглу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, дорожно-транспортное происшествие произошло перед Бакинским олимпийским стадионом.
Автомобиль Mercedes, управляемый Азером Магсудовым, сбил переходившего дорогу Арифа Микаил оглу Аджалоглу.
Несмотря на госпитализацию, ученый скончался.
Отметим, ученый-тюрколог, преподаватель Стамбульского университета Мармара Ариф Аджалоглу приехал в Баку по приглашению НАНА для участия в конференции.
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