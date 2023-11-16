Скончался известный азербайджанский ученый

В ДТП в Баку скончался известный ученый, профессор Ариф Аджалоглу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, дорожно-транспортное происшествие произошло перед Бакинским олимпийским стадионом.

Автомобиль Mercedes, управляемый Азером Магсудовым, сбил переходившего дорогу Арифа Микаил оглу Аджалоглу.

Несмотря на госпитализацию, ученый скончался.

Отметим, ученый-тюрколог, преподаватель Стамбульского университета Мармара Ариф Аджалоглу приехал в Баку по приглашению НАНА для участия в конференции.