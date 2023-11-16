https://news.day.az/society/1614843.html Скончался военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана
Скончался военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана
Скончался военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики.
Как сообщает в четверг Day.Az, информацию об этом распространило ГПС Азербайджана.
Было отмечено, что военнослужащий срочной действительной военной службы ГПС Салманлы Миргусейн Гасан оглу, проходящий лечение в Масаллинской центральной районной больнице, несмотря на все усилия врачей, скончался 16 ноября 2023 года по причине болезни.
Allah rəhmət eləsin!
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