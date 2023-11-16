Стало известно, кто сбил на автомобиле в Баку известного ученого

В Баку автомобиль сбил насмерть пешехода.

Как сообщили в четверг Day.Az в Управлении государственной дорожной полиции города Баку, инцидент произошел 15 ноября в 23:30 возле Олимпийского стадиона.

Житель Баку Максудов Азер Спартак оглу на автомобиле Mercedes с государственными регистрационными знаками 90-DR-808, которым он управлял по доверенности, во время следования в направлении поселка Шаган сбил 67-летнего Аджалоглу Арифа Микаил оглу, уроженца Болнисского района Республики Грузия и зарегистрированного в Наримановском районе.

От полученных травм пострадавший скончался в Городской клинической больнице № 3.

По данному факту в Управлении полиции Сабунчинского района возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Отметим, что Аджалоглу Ариф был известным ученым-тюркологом, преподавателем Стамбульского университета Мармара, а Азер Максудов является заведующим токсикологическим отделением Клинического медицинского центра.