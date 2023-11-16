https://news.day.az/society/1614863.html Возможно ли возвращение в Азербайджан депортированных лиц? - ОТВЕТ
Возможно ли возвращение в Азербайджан депортированных лиц? - ОТВЕТ
Лицо, которые было реадмиссировано, имеет право повторно вернуться в страну.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вусал Гусейнов.
"Однако, если этот человек был депортирован, то он не сможет вернуться обратно", - добавил он.
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