Возможно ли возвращение в Азербайджан депортированных лиц?

Лицо, которые было реадмиссировано, имеет право повторно вернуться в страну.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вусал Гусейнов.

"Однако, если этот человек был депортирован, то он не сможет вернуться обратно", - добавил он.

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