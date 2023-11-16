Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью известного ученого в ДТП в Баку

По факту дорожно-транспортного происшествия в Баку, повлекшего за собой гибель известного ученого Арифа Аджалоглу, возбуждено уголовное дело по статье 263.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, сообщает в четверг Day.Az.

Отметим, что вчера в 23:30 на территории Сабунчинского района Баку житель столицы Азер Спартак оглу Максудов совершил ДТП, находясь за рулем автомобиля марки "Mercedes-Benz". Авария произошла из-за того, что Ариф Аджалоглу (1956 года рождения) внезапно появился перед автомобилем на участке скоростной автомагистрали, не предназначенном для пешеходов. Сразу после инцидента А.Максудов доставил А.Аджалоглу в Центральную больницу Сабунчинского района. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

Ариф Аджалоглу был известным ученым-тюркологом, преподавателем Стамбульского университета Мармара. Ученый прибыл в Баку для участия в международной научной конференции "Ахмед Агаоглу и тюркский мир", проводимой в Национальной академии наук Азербайджана. Он должен был выступить с докладом на конференции.

Азер Максудов является заведующим токсикологическим отделением Клинического медицинского центра.