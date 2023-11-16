В село Забух вернулись еще 25 семей вынужденных переселенцев

В рамках программы "Большое возвращение" в село Забух Лачинского района Азербайджана вернулись еще 25 семей (94 человека) вынужденных переселенцев.

Как сообщает в четверг Day.Az, семьи, которые спустя 31 год вернулись в родное село, не могли сдержать слез радости.

Жители Забуха, который был благоустроен и стал еще краше, выразили благодарность победоносному Верховному главнокомандующему, Президенту Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим азербайджанские земли от оккупации, с глубоким уважением почтили память шехидов.

Таким образом, в селе Забух обеспечено постоянное проживание 46 семей - 188 человек.

Отметим, что для жителей села Забух созданы все необходимые условия в домах, построенных в их родном селе по поручению главы государства.