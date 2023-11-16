https://news.day.az/society/1614950.html В Баку задержаны члены банды, сбывавшей фальшивые доллары - ФОТО - ВИДЕО
В Баку задержаны члены банды, сбывавшей фальшивые доллары - ФОТО - ВИДЕО
В Баку задержаны члены банды, занимавшейся сбытом фальшивых долларовых купюр.
Как сообщили Day.Az в МВД, в 3-й отдел полиции Хазарского РУП обратился житель бакинского поселка Бина и сообщил, что 10 ноября неизвестный расплатился за покупки в его магазине, расположенном на территории поселка, 21-ой фальшивой 100-долларовой купюрой.
В результате оперативных мероприятий сотрудники отдела задержали ранее судимых - Гульнару Эйнуллаеву (1981 г.р.), Самира Фатуллаева (1990 г.р.), и Али Гамидова (1999 г.р.). В ходе досмотра у Самира Фатуллаева было изъято 14 поддельных купюр достоинством 100 долларов.
По факту продолжается расследование.
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