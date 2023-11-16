Внесены изменения в "Порядок предоставления выплат по государственному обязательному личному страхованию", утвержденный постановлением Кабинета министров от 20 февраля 2023 года № 56 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2023, № 2, Статья 319).

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az.

Согласно изменению, в соответствии со статьей 30.5 закона Азербайджанской Республики "Об административном производстве", если документы или информация, необходимые для назначения пособия, могут быть получены от соответствующего государственного органа (учреждения) через информационную систему электронного правительства, эти документы или информация не требуются от заявителя. В случаях, когда доступ к таким документам или информации через информационную систему электронного правительства невозможен, их предоставление запрашивается соответствующим государственным органом (учреждением) на основании запроса с согласия заявителя или обеспечивается заявителем.