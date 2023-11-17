https://news.day.az/society/1615010.html Землетрясение в Азербайджане
Землетрясение в Азербайджане
На территории Исмаиллинского района Азербайджана произошло землетрясение.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Согласно информации, землетрясение магнитудой 3.6 произошло в 04:56 по местному времени. Эпицентр толчков находился в 3 километрах к северу от станции Исмаиллы. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.
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