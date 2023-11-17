ДТП с летальным исходом в Баку

В Баку автомобиль сбил женщину.

Как сообщает Day.Az, ДТП произошло на проспекте Азадлыг в Бинагадинском районе.

Автомобиль "Mitsubishi, за рулем которого находится Ильяс Пашаев (1963 г.р.), сбил пешехода Айгюн Гасанову 1968 года рождения. Женщина скончалась.

По факту возбуждено уголовное дело.