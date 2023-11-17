https://news.day.az/society/1615015.html ДТП с летальным исходом в Баку
ДТП с летальным исходом в Баку
В Баку автомобиль сбил женщину.
Как сообщает Day.Az, ДТП произошло на проспекте Азадлыг в Бинагадинском районе.
Автомобиль "Mitsubishi, за рулем которого находится Ильяс Пашаев (1963 г.р.), сбил пешехода Айгюн Гасанову 1968 года рождения. Женщина скончалась.
По факту возбуждено уголовное дело.
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