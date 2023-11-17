Азербайджан и Куба подписали Меморандум о взаимопонимании в области здравоохранения

Продолжается визит делегации, возглавляемой министром здравоохранения Азербайджанской Республики Теймуром Мусаевым в Республику Куба.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на минздрав, между Азербайджаном и Кубой подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения и медицинской науки.

"Меморандум предусматривает сотрудничество в сфере здравоохранения, совместные инициативы и применения передовых технологий в медицине.

Документ подписали министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и министр общественного здравоохранения Кубы Хосе Анхель Портал Миранда.

Целью меморандума является укрепление систем здравоохранения, расширение институциональной базы обеих стран, содействие развитию общественного здравоохранения и реализация программ сотрудничества.

Основными направлениями сотрудничества в подписанном документе определены академический и научный обмен опытом, совместная деятельность в сфере фармацевтики и биотехнологий, сотрудничество в области последипломного образования и медицинского туризма.

В то же время, меморандум охватывает обмен информацией в области инфекционных, хронических неинфекционных, онкологических заболеваний, диабета, а также в высокоточной хирургии.

Меморандум также предусматривает организацию совместных конференций и тренингов для медицинских работников.

После подписания документа состоялась двусторонняя встреча с участием делегаций обеих министерств.

Подчеркнув важность подписанного меморандума, Теймур Мусаев и Хосе Анхель Портал Миранда отметили, что данный документ сыграет важную роль в укреплении двусторонних отношений в сфере развития здравоохранения и реализации конкретных возможностей, а также поспособствует развитию медицинской науки.

На встрече также были обсуждены дальнейшие направления сотрудничества", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!