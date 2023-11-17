Беготня с бумагами на работе, перерыв по расписанию, скромный обед. И снова отчеты, скучные задачи и бесконечные требования. Большая нагрузка, энергия на нуле. Профессиональный рост раз в пятилетку и поощрения за добросовестный труд в виде скромной премии.

Дома уже ничего не хочется. Не хватает времени ни на себя, ни на семью, ни на друзей.

Знакомо?

С этим сталкиваются многие. Но далеко не все понимают: в большинстве случаев дело не в самой работе, а в том, что она вам не подходит.

Один человек счастлив работать в ресторане, дорасти до администратора, затем до управляющего. А через несколько лет открыть свое заведение. Другому человеку для счастья нужен ноутбук и знание языков программирования, чтобы создавать нейросети.

Но если их поменять местами, ничего не получится. Ни роста, ни денег, ни удовлетворения в работе.

Skillbox на примере своих студентов убедился, что никогда не поздно найти свое дело. Никогда не поздно полностью сменить сферу деятельности и поменять жизнь на 180 градусов.

Да! В один момент можно бросить все и уйти в другую сферу. Интересную, может, даже творческую. Реализовать мечты детства. Или попробовать что-то современное. Из мира IT, например. Расти в профессии. Добиваться высот не через пот, а через креатив.

И зарабатывать достойно. Путешествовать, делать важные покупки. Баловать себя и близких.

И все это будет, если профессия вам нравится.

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