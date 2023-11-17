Оползни на юге Азербайджана угрожают домам

Усилившиеся оползни подвергают опасности дома села Шахагаджы Астаринского района. Проходя по территории, река Пенсарчай принимает направление к домам, смывая слой почвы. Река расширилась на 20-25 метров в сторону правого и левого берегов. Оползень нанес серьезный ущерб постройкам и садам во дворах жителей.

Жители сообщают, что если вдоль берега реки не установить плотину, следующий сель может нанести еще больший ущерб, и они будут вынуждены покинуть свои дома.

Как передает Day.Az, в связи с этим, отвечая в пятницу на вопросы Trend, первый заместитель главы Исполнительной власти Астаринского района Аллахверен Махмудов сообщил, что Государственное агентство водных ресурсов провело осмотр территории.

"На участке около 3 500 метров необходимо провести берегоукрепительные работы. Временные уже проведены. В случае повторных проливных дождей, снова может возникнуть опасная ситуация", - отметил А.Махмудов.

А.Махмудов также упомянул, что об этом проинформирован Кабинет министров Азербайджана.

"Дорога к 7 домам размыта. По подсчетам на берегоукрепительные работы ожидается выделение 4,4 миллиона манатов. Министерство экологии и природных ресурсов также высказало свое мнение по поводу стихийного бедствия", - добавил он.