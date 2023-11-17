В Физули проходит первая ярмарка труда.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, ярмарка, организованная Карабахским региональным филиалом Государственного агентства занятости министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, проходит в школе №1 имени Мирзы Улугбека.

В ярмарке, организованной впервые на освобожденных от оккупации территориях, приняли участие сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, которые входят в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района), ответственные лица филиала занятости, руководители управлений, предприятий и организаций, а также представители общественности.

На ярмарке труда представлено около 200 вакансий на более чем 20 предприятиях, а также подробная информация о вакансиях на освобожденных от оккупации территориях.

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