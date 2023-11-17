Вернутся ли дожди в Азербайджан?

Обнародован прогноз погоды на 18 ноября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но вечером местами возможны переменные дожди. Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 9-12° тепла, днем 14-17° тепла.

Атмосферное давление упадет с 765 мм рт.ст. до 761 мм рт. ст.

Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но ночью в некоторых восточных районах возможны кратковременные дожди. Утром в некоторых районах туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 7-11° тепла, днем 14-19° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла.

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