Азербайджанский повар поверг в страх армян в России

Азербайджанский повар, видимо, испортил праздник армянам в России.

Как сообщает Day.Az, причиной тому стало то, что 22 октября на армянской свадьбе в ресторане "Триумф" в Москве шеф-повар Гадир Искендерзаде внес в зал шах-плов. Армян напугала униформа Гадира, на рукаве которой была изображена карта и флаг Азербайджана.

Сделанные в тот момент снимки были распространены в социальных сетях и вызвали гнев армянских зрителей.

Они писали комментарии в стиле: "Дорогие армяне в новом сезоне, будьте внимательны при выборе ресторанов", "Или мы должны собраться вместе как народ, либо скоро будем есть азербайджанский плов под флагом Азербайджана в Армении как ни в чем не бывало".

Что сказать... Надеемся, что гости оценили шах-плов в исполнении Гадира Искендерзаде.

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