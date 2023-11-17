Азербайджанский повар поверг в страх армян в России - ПОДРОБНОСТИ
Азербайджанский повар, видимо, испортил праздник армянам в России.
Как сообщает Day.Az, причиной тому стало то, что 22 октября на армянской свадьбе в ресторане "Триумф" в Москве шеф-повар Гадир Искендерзаде внес в зал шах-плов. Армян напугала униформа Гадира, на рукаве которой была изображена карта и флаг Азербайджана.
Сделанные в тот момент снимки были распространены в социальных сетях и вызвали гнев армянских зрителей.
Они писали комментарии в стиле: "Дорогие армяне в новом сезоне, будьте внимательны при выборе ресторанов", "Или мы должны собраться вместе как народ, либо скоро будем есть азербайджанский плов под флагом Азербайджана в Армении как ни в чем не бывало".
Что сказать... Надеемся, что гости оценили шах-плов в исполнении Гадира Искендерзаде.
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