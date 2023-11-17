В Азербайджане изменены правила для таксистов

Коллегия министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана внесла изменения в "Порядок проведения специальной подготовки водителей легковых автомобилей такси по вопросам этики и нормативным правовым актам, регулирующим пассажирские перевозки автомобильным транспортом".

В связи с этим министр Рашад Набиев подписал соответствующий приказ, сообщает в пятницу Day.Az.

Согласно приказу, организация и проведение специальной подготовки, связанной со службой такси, возложены на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при министерстве и Государственное агентство по профессиональному образованию при министерстве науки и образования. Также эту работу смогут осуществлять образовательные учреждения, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, путем заключения договора.

Кроме того, максимальное количество групп вместо 20 составит 25, объем лекций снижен с 31,5 до 18 часов, практических занятий - с 8,5 до 6 часов, тем самым общая продолжительность сокращена с 42 до 24 часов вместе с добавленным итоговым оцениванием (2 часа). Помимо этого, увеличен объем материалов, используемых в учебной программе. В ходе обучения водителей ознакомят с информацией о пределах административно-территориальных единиц, дислокациях, памятниках истории и культуры, социально значимых объектах, вузах, торговых объектах и территориях, где расположены больницы.

Также определены документы, которые водители должны предоставить для участия в подготовительных курсах. Так, водителям следует предоставить копию документа, удостоверяющего личность, фотографию (размером 3х4 см) и копию водительских прав. Если документы о водителе доступны через информационную систему "электронного правительства", эти документы не будут запрашиваться у водителей. Водители, представившие свои документы, будут проинформированы не менее чем за 5 дней до начала подготовки, на время обучения им будут предоставлены подготовительные материалы на бумажных или электронных носителях.

Юридическому отделу министерства поручено в трехдневный срок представить новое решение в министерство юстиции для внесения в Государственный реестр правовых актов.

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