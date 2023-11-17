В Азербайджане киберпреступники провели фиктивную лотерейную кампанию

Киберпреступниками создан фиктивный сайт www.pashalato.com. Мошенники проводят через сайт фиктивную лотерейную кампанию, используя название ООО "PashaPay".

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Центра электронной безопасности.

Отмечается, что для участия в мошеннической кампании граждане после входа в соответствующий раздел на веб-сайте должны ввести свои личные данные, а именно имя, фамилию, фин-код и банковскую карту.

Служба электронной безопасности рекомендует гражданам не доверять таким поддельным веб-сайтам, не предоставлять банковские и другие личные данные через подозрительные ссылки, а при столкновении с информацией о кампаниях, проводимых какой-либо компанией, в первую очередь связаться с этой компанией или уточнить информацию, зайдя на официальный сайт компании.

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