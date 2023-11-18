На дороге Баку-Сумгайыт произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

Сегодня около 06:50 на 20-м км автомобильной дороги Баку-Сумгайыт у автомобиля марки "Mercedes" (99-FK-216) вышло из строя колесо, водитель остановил транспортное средство в крайней левой полосе движения и без принятия необходимых мер безопасности пытался вместе с пассажиром устранить неисправность. В это время автомобиль марки "Honda" (77-GF-549), двигавшийся на высокой скорости по той же полосе, врезался в автомобиль марки "Mercedes", в результате чего водитель и пассажир автомобиля "Mercedes" погибли на месте происшествия.

По факту проводится расследование.

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