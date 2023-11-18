В Баку загорелся бензовоз

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о то, что в Пираллахинском районе города Баку загорелся бензовоз.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в связи с информацией на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В ходе оперативной оценки на месте происшествия было установлено, что при заправке бензвоза марки "Форд" емкостью 10 тонн на территории АЗС произошел взрыв и на территории возникла высокая пожарная опасность.

Благодаря проведенным пожарными неотложным мерам, возможное возгорание удалось предотвратить в короткие сроки, не допустить возникновения серьезных осложнений, а заправочная станция была защищена от пожарной опасности.

Пострадавших нет. Соответствующими органами проводится расследование.

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