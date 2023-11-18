В Баку загорелся бензовоз - ФОТО - ВИДЕО
На горячую линию "112" МЧС поступила информация о то, что в Пираллахинском районе города Баку загорелся бензовоз.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в связи с информацией на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В ходе оперативной оценки на месте происшествия было установлено, что при заправке бензвоза марки "Форд" емкостью 10 тонн на территории АЗС произошел взрыв и на территории возникла высокая пожарная опасность.
Благодаря проведенным пожарными неотложным мерам, возможное возгорание удалось предотвратить в короткие сроки, не допустить возникновения серьезных осложнений, а заправочная станция была защищена от пожарной опасности.
Пострадавших нет. Соответствующими органами проводится расследование.
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