Завтра в Баку ожидается дождь

Обнародован прогноз погода на 19 ноября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и некоторых частях Апшеронского полуострова временами пройдут дожди. Ночью в некоторых частях полуострова возможны кратковременные ливни. Утром умеренный юго-восточный ветер будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 8-13° тепла, днем - 15-18° тепла. Атмосферное давление упадет с 761 мм рт.ст. до 754 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но вечером местами возможны дожди. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11° тепла, днем - 15-19° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2°тепла, днем - 4-9° тепла.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!