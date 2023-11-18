Бакинский государственный цирк едет в Гянджу

Бакинский государственный цирк представит в городе Гянджа новую программу "Новогодние приключения", сообщили Day.Az в пресс-службе цирка.

Международное цирковое шоу под руководством всемирно известного артиста цирка, обладателя ряда престижных наград в сфере циркового искусства Аллахверди Исрафилова будет представлено в комплексе семейного отдыха и развлечений "GəncLand" с 19 декабря 2023 года по седьмое января 2024 года.

Захватывающие выступления акробатов, гимнастов, эквилибристов, а также яркие номера с медведями и попугаями вызовут восторг как у детей, так и взрослых.

Билеты на мероприятие можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке: https://iticket.az/ru/events/kids/circus-new-years-adventure-in-ganja

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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