На участке автомагистрали Баку-Губа, проходящем через село Гюнешли Шабранского района, произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az, столкнулись грузовик марки "Mersedes" (99 JN 675), за рулем которого находился житель города Сумгайыт Махмудов Фильман Тельман оглу, и легковой автомобиль марки "Kia" (77 XL 701), за рулем которого находился житель Шабранского района Эльвин Оруджев. В результате аварии автомобиль "Kia" съехал с дороги и перевернулся.

При аварии пострадали лица, находившиеся в легковом автомобиле - супруга водителя Оруджева Рубаба (1984 г.р.) и их дочь Оруджева Гюлай (2010 г.р.).

Пострадавшие госпитализированы в Шабранскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.

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