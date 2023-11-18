Арестованы двое должностных лиц минэкологии

В Азербайджане разоблачены должностные лица, совершившие коррупционные правонарушения в экологической сфере.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что в результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании полученной информации о незаконных действиях Садига Салманова, заведующего отделом использования лесного фонда Службы развития лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджанской Республики и директора Загатальского регионального центра лесного хозяйства Службы развития лесного хозяйства этого учреждения Рашада Махмудова в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело.

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