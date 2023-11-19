В Баку автобус сбил насмерть двух пешеходов

В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент был зафиксирован на Забратском шоссе.

Потерявший управление над транспортным средством водитель автобуса сбил двух пешеходов. Оба пешехода погибли на месте происшествия.

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