В Азербайджане перевернулась фура, которой управлял гражданин Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на улице Шахрияра в городе Нахчыван.

Тяжелая фура с государственным регистрационным номером 76 DK 945, которой управлял гражданин Турции, житель города Игдыр Ташкын Лютен, съехала с дороги и перевернулась.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что Ташкын Лютен управлял автомобилем в сонном состоянии. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!