https://news.day.az/society/1615565.html В Азербайджане перевернулась фура, которой управлял гражданин Турции - ФОТО
В Азербайджане перевернулась фура, которой управлял гражданин Турции - ФОТО
В Азербайджане перевернулась фура, которой управлял гражданин Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на улице Шахрияра в городе Нахчыван.
Тяжелая фура с государственным регистрационным номером 76 DK 945, которой управлял гражданин Турции, житель города Игдыр Ташкын Лютен, съехала с дороги и перевернулась.
По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что Ташкын Лютен управлял автомобилем в сонном состоянии. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Расследование продолжается.
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