Завтра в Баку ожидаются дожди

Обнародован прогноз погоды на 20 ноября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но вечером в отдельных районах полуострова возможны дожди, местами проливные. Умеренный южный ветер во второй половине дня сменится временами усиливающимся северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 11-15° тепла, днем 16-19° тепла.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются временами осадки, местами интенсивные, грозы, в горах - снег. Ночью и утром в некоторых районах туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 6-11° тепла, днем 14-18° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла.