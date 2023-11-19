II Форум азербайджанских врачей в Германии продолжался интересными обсуждениями

II Форум азербайджанских врачей в Германии, проводимый в рамках "Года Гейдара Алиева" в Азербайджанском культурном центре в Берлине, продолжил работу панельным заседанием.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, панельное заседание под модераторством доктора Нурана Абдуллаева началось с доклада заведующего департаментом реабилитации, контроля за качеством и организации обслуживания Государственного агентства медико-социальной экспертизы Бахадура Рзаева на тему "Реабилитация лиц с инвалидностью в Aзербайджанской Республике: проделанная работа и намеченные цели".

Затем специалисты-медики - работающий в Германии ведущий специалист по внутренним болезням клиники "Helios Siegburg" Эльвин Гусейнов выступил с докладом на тему "Последний из нас", посол Европейской школы онкологии (ESO), врач-онколог больницы Ульмского университета Нармин Талыбова - на тему "Карьера женщины? Счастливая женщина", директор клиники "GFO Kliniken Troisdorf" доктор Нуран Абдуллаев - на тему "Рождение звезды", ведущий специалист по нейрохирургии больницы Эссенского университета проф. доктор Рамазан Джаббарлы - на тему "Новшества в спинальной хирургии: Навигация и robotik", ведущий специалист клиники пластической хирургии "AEGİ" в Ганновере доктор Гюльшан Ахмедли - на тему "Ручная хирургия на примере Германии. Потенциал развития в Азербайджане", ведущий специалист по радиологии в Висбадене доктор Орхан Сафаров - на тему "Рак молочной железы и скрининг в Германии", кардиохирург больницы Гисенского университета доктор Зульфугар Тагиев - на тему "MBA - кардиохирургия и научная деятельность в Германии: сложности и потенциал?", врач-радиолог Вестфальской клиники Ниджат Насиров - на тему "Красные или синие таблетки", кардиохирург клиники "Helios Krefeld" доктор Джавид Фатуллаев - на тему "Производство электроэнергии из тела человека. Новая возможность?", ведущий специалист клиники "Bad Salzungen" по заболеваниям уха, горла и носа Джавид Гусейнзаде - на тему "Пластическая хирургия кожных образований на поверхности. Принципы и перспективы", врач-специалист по стоматологии клиники "Denterra" в Манхейме Нариман Джаббарлы - на тему "Личная клиническая информация в Германии. Все тонкости и консультации", ведущий специалист по офтальмологии клиники "Nordstadt" в Ганновере Агиль Гусейнзаде - на тему "Система Прахис: применение в Азербайджане существующей в Германии системы амбулаторного медицинского обслуживания. Что может измениться?".

Заведующий отделением научно-хирургического центра имени Топчибашева в Баку проф. Гурбанхан Муслимов завершил цикл докладов на панельном заседании выступлением на тему "Развитие висцеральной хирургии в Азербайджане".

Азербайджанские врачи, изложившие в ходе обсуждений научные подходы к различным темам, представившие информацию об открытиях и изобретениях, внесли свои предложения. Было привлечено внимание к позиции наших соотечественников-врачей в системе здравоохранения Германии и мира, отмечены их успехи.

Напомним, что I Форум азербайджанских врачей в Германии был организован 5 мая 2022 года в городе Кельн при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой.

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