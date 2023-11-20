Бакинский метрополитен о проблеме, возникшей в утренние часы

На станции Бакинского метрополитена "Халглар Достлугу" возникла проблема с одной из дверей поезда, следовавшего по маршруту "Ази Асланов" - "Ичеришехер".

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ЗАО "Бакинский метрополитен".

В ходе оперативного осмотра было установлено, что неисправность возникла в результате вмешательства.

После высадки пассажиров в соответствии с требованиями безопасности было решено снять состав с линии.

В результате инцидента произошла четырехминутная задержка в движении поездов.

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