https://news.day.az/society/1615720.html Бакинский метрополитен о проблеме, возникшей в утренние часы
Бакинский метрополитен о проблеме, возникшей в утренние часы
На станции Бакинского метрополитена "Халглар Достлугу" возникла проблема с одной из дверей поезда, следовавшего по маршруту "Ази Асланов" - "Ичеришехер".
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ЗАО "Бакинский метрополитен".
В ходе оперативного осмотра было установлено, что неисправность возникла в результате вмешательства.
После высадки пассажиров в соответствии с требованиями безопасности было решено снять состав с линии.
В результате инцидента произошла четырехминутная задержка в движении поездов.
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